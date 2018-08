"Magnum" lässt grüßen Hawaiihemden: Darum sind die Teile jetzt wieder Trend

Wir erinnern uns an Tom Selleck alias Thomas Magnum in der Detektiv-Kultserie "Magnum". An Leonardo DiCaprio in Baz Luhrmanns "Romeo + Julia". Aber halt irgendwie auch an Adam Sandler in "50 erste Dates" und Hawaiihemden-Dauerträger Jürgen von der Lippe. Das Hawaiihemd hat in seiner Vergangenheit viele Phasen durchgemacht.