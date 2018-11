Männerdominierte Arbeitskreise Bildet sich in der CSU eine Anti-Aigner-Allianz?

Den Hauptschuldigen sieht die ehemalige stellvertretende Ministerpräsidentin in CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer, der sich angeblich nicht an interne Absprachen gehalten habe – und darüber hinaus verhindert hätte, dass der frühere Umweltminister Marcel Huber nach seinem Ausscheiden aus dem Kabinett einen seiner Qualifikation entsprechend wichtigen Posten in der Fraktion bekommen hätte. Kreuzer wird am Dienstag bei einem Treffen mit Aigner und den oberbayerischen Abgeordneten Rede und Antwort stehen.