Während ihrer Ruhezeit konsumierte eine Gruppe polnischer Kraftfahrer an einer Raststätte bei Bergen (Lkr. Traunstein) neben reichlich Alkohol auch Marihuana. Am Sonntag, um kurz nach Mitternacht, kapselten sich zwei Männer (27, 30) dann von der Gruppe ab und liefen in Richtung Bergen. Allerdings kamen sie nur zur nächsten Rastanlage, wo sie ein abgestelltes Mountainbike fanden und es im Alkohol- und Drogenrausch auf die linke Fahrbahn der Autobahn in Richtung Salzburg warfen.