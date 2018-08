Mängelexemplar, Iron Man, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL II, James Bond 007 - Sag niemals nie, Actionthriller

James Bond (Sean Connery) fristet sein Dasein beim MI6, dem Geheimdienst ihrer Majestät, als Ausbilder für den Agentennachwuchs. Als ein Trainingseinsatz schief geht, reißt M (Edward Fox), Chef des MI6, der Geduldsfaden. Bond wird in ein Sanatorium geschickt, um wieder einsatztauglich zu werden. Doch wie es der Zufall will, hat sein Widersacher, Maximilian Largo (Klaus Maria Brandauer), ebenfalls Leute in diesem Sanatorium. Die schöne Fatima Blush (Barbara Carrera) soll auf Captain Jack Petachi (Kim Basinger) aufpassen, mit dessen Hilfe die Organisation "Spectre" in den Besitz von nuklearen Sprengköpfen gelangen will.