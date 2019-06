Mädelstrip, Club der einsamen Herzen,... TV-Tipps am Samstag

Amy Schumer und Goldie Hawn landen in "Mädelstrip" (ProSieben) im südamerikanischen Dschungel. "Club der einsamen Herzen" (Das Erste) zeigt Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen. Außerdem sorgt in "My Big Fat Greek Wedding 2" (VOX) der griechische Familien-Clan wieder für Chaos.