Mädelsabend mit Mama Kris Jenner Kim Kardashian West zeigt sich mit Cornrows auf dem roten Teppich

Was die Stars auf dem roten Teppich tragen, ist jedes Mal aufs Neue eine Überraschung. Am Samstag zeigte Kim Kardashian West (37, "Keeping Up With The Kardashians") bei den MTV Movie & TV Awards einen Look, den man aber in dieser Art schon von ihr kennt. Die Social-Media-Queen trug ein strahlend weißes Crop-Top aus Wolle sowie einen eng anliegenden Maxi-Rock in funkelndem Silber. Highlight des Kleidungsstücks aus dem Hause Atelier Versace war ein gefährlich hoher Beinschlitz. Dazu trug sie schwarze Riemchen-High-Heels.