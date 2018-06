Mädchen blind und gelähmt Baby beinahe totgeschüttelt: Vater legt Geständnis ab

Urteil ist am 4. Juli geplant

Das bei der Tat knapp sechs Monate alte Mädchen erlitt durch das Schütteln schwere Hirnschäden. Das Kind ist blind sowie an Armen und Beinen gelähmt, es wird lebenslang ein Pflegefall bleiben. Der Vater hatte damals in zwei kleinen Zimmern im Haus seiner Eltern in Bad Wörishofen gelebt.