"Mackie Messer"-Premiere Filmfest München: Festliche Eröffnungsfeier mit schönen Überraschungen

Moretti selbst war nicht sonderlich aufgeregt, sein Schaffen - er spielt Macheath/Mackie Messer - den Kollegen und damit vor Experten zu präsentieren. "Wir haben ja eine Arbeit gemacht, die sich nicht verstecken muss und sind eher gespannt als aufgeregt", sagte er spot on news am roten Teppich. Lars Eidinger spielt im Film den Schriftsteller, Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht (1898-1956), was am Anfang "fast schon einschüchternd" gewesen sei, gab er zu. Das habe sich durch den Spaß beim Spielen aber bald aufgelöst.