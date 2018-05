München/Turin - 22 Tore in 32 Spielen in der Serie A in der vergangenen Saison - starke Bilanz für Paulo Dybala von Juventus Turin. Das weckte Begehrlichkeiten bei den internationalen Topklubs. Auch der FC Bayern bekundete zumindest vages Interesse. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte vor rund einem Jahr: "Wenn ich an einen denke, den ich gerne zum FC Bayern bringen würde, fällt mir einer wie Dybala ein."