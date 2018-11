München - Was die Basketballer des FC Bayern aus dem 116:70-Rekordsieg, der ihnen zuletzt in der Euroleague gegen Darussafaka Istanbul gelungen ist, mitnehmen, weiß Marko Pesic ganz genau. "Vieles", sagte der Geschäftsführer des FCBB der AZ und wurde dann ziemlich konkret: "Erst mal ist so ein Sieg 40.000 Euro wert. Das tut uns finanziell immer gut." Und freilich gibt es da auch noch Dinge, die nicht mit Zahlen zu bemessen sind: "Zweitens glaube ich, dass wir jetzt in eine Phase in der Euroleague kommen, wo uns keiner mehr unterschätzen wird. Vielleicht war das am Anfang ein bisschen der Fall."