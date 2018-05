Macht sie Männern Angst? Dschungelcamp-Star: So lange ist Sandra Steffl schon Single

Nicht nur was die Liebe angeht, sind bei Steffl noch Wünsche offen. Als Schauspielerin würde sie gerne mal neben Commissario Brunetti auftauchen, schreibt sie in ihrem neuen Buch "Kurvenstar: Wie ich mich als Burlesque-Tänzerin neu in meinen Körper verliebte" (Knaur HC). "Mein Traum ist einfach, in Venedig zu leben. Wenn ich da schon nicht leben kann, dann möchte ich dort wenigstens mal arbeiten. Es geht also mehr um die Stadt als um das Format", erklärt sie im Interview. "Es gibt so viele Traumrollen, 'Misery' zum Beispiel, ich würde gerne mal böse sein. Jetzt steht aber zunächst ein Theater-Engagement in Dresden an, im Herbst trete ich dann in Stuttgart auf. Zum Buch gibt es zudem auch ein Comedy-Bühnen-Programm mit Lesung und etwas Gesang."