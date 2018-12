Paris - Nach der Auszeichnung der norwegischen Fußball-Nationalspielerin Ada Hegerberg mit dem Ballon d'Or ist am Montagabend eine Sexismus-Debatte entbrannt. Der französische DJ Martin Solveig hatte die 23-Jährige in seiner Funktion als Moderator auf der Bühne gefragt, ob sie "twerken", also beim Tanzen mit Hüften und Po wackeln könne. Hegerberg verneinte diese flapsige Aufforderung zum sexuell provokativen Tanzstil mit einem knappen Nein.