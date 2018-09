Geklaut und gelogen: Landshuts Museumschef in der Klemme Franz Niehoff: Der Doktor mit der langen Nase

Landshut - Am Freitag hat das Rechnungsprüfungsamt den Landshuter Stadtrat darüber informiert, dass Franz Niehoff nicht nur die Domains des Freundeskreises Fritz Koenig (die AZ berichtet) ohne Wissen des Vereins registriert hat, sondern die Rechnung dafür auch an die Stadt schicken ließ. Damit ist der Museumschef, der eine direkte Beteiligung an der Registrierung bislang abgestritten hatte, der Lüge überführt.