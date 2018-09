Münchner Taxifahrer: Ortskundige Fahrer seien im Notfall von Vorteil

So seien die "Taxifahrer durch die strengen Vorschriften deutlich besser ausgebildet", so der Taxler. In Notsituationen könne es von großem Vorteil sein, einen ortskundigen Fahrer zu haben, der beispielsweise weiß, wo sich das nächste Krankenhaus oder die nächste Polizeiwache befindet, erklärt er.