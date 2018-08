Louisa Grauvogel und Mareike Arndt Schock: Siebenkämpferinnen in Autounfall verwickelt

Berlin - Die Siebenkämpferinnen Louisa Grauvogel und Mareike Arndt sind am Freitag in einen Autounfall verwickelt worden und können bei der EM in Berlin nicht am abschließenden 800-m-Lauf teilnehmen. Die beiden Sportlerinnen wurden zur Beobachtung in eine Berliner Klinik gebracht, Grauvogel konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.