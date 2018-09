Lotte Jäger und die Tote im Dorf, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Der beste Deal, Verbrauchermagazin

Kleidung, Kosmetik, Lebensmittel - was ist gut, günstig und dabei auch noch fair? Die Reporter Annabell Neuhof und Yared Dibaba gehen auf die Suche. Gemeinsam mit ihrem Team decken sie Tricks der Hersteller auf und führen die Zuschauerinnen und Zuschauer in jeweils 45 Minuten unterhaltsam, provokant und investigativ durch den Konsumalltag. "Der beste Deal" ist Verbraucherjournalismus auf Augenhöhe und lässt die Konsumenten am nächsten Tag mit neuem Blick einkaufen.