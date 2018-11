Los geht's Zugspitze startet in die Skisaison

Derzeit liegen auf der Zugspitze nahe Garmisch-Partenkirchen 25 Zentimeter Schnee. Die Betreiber hatten den Start der Saison erst Anfang des Monats wegen des zu warmen Wetters verschoben. Ursprünglich waren für den 16. November die ersten Wintersportler auf der Zugspitze erwartet worden. An den Münchner Hausbergen hingegen müssen sich Ski- und Rodelfans noch gedulden. Wie Antonia Asenstorfer von Alpen Plus der AZ mitteilt, geht am Wochenende nur die Brauneck-Bergbahn in Betrieb, alle anderen Lifte stehen noch still.