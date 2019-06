Looks für warme Tage Kurz, kürzer, Crop Top: Das Mini-Shirt richtig kombiniert

Die Sonne scheint, die Outfits werden kürzer. Besonders beliebt in diesem Jahr ist an warmen Tagen das sogenannte Crop Top. Ob körperbetont oder figurumspielend, einfarbig oder gemustert - erlaubt ist, was gefällt. Das wissen auch die Stars. Promi-Damen wie Sängerin Jennifer Lopez (49, "On the Floor") machen vor, wie sich das bauchfreie Shirt am besten stylen lässt. Den Kombinationen sind dabei kaum Grenzen gesetzt.