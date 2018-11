Look des Tages Zoë Kravitz im Paillettenkleid

Trotz des kühlen November-Wetters war das Kleid schulterfrei und legte den Blick auf die zahlreichen kleinen Tattoos von Kravitz frei. An Schmuck trug der "X-Men"-Star Diamant-Ohrringe in Rosa und einen großen Verlobungsring. Erst vergangene Woche hatte die 29-Jährige die Verlobung mit ihrem Freund Karl Glusman (30) bestätigt, die schon im Februar 2018 stattgefunden hatte. Anstatt einer Handtasche brachte Kravitz dann auch ihren zukünftigen Ehemann mit zur Filmpremiere und strahlte mit dezentem Make-up in die Kameras. Ihre Haare hatte die Schauspielerin zu vielen kleinen Rastazöpfen geflochten und streng zusammengebunden.