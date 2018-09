Look des Tages Zendaya im echten Eyecatcher

Sie brachte Farbe in die Verleihung der GQ Awards am Mittwochabend in London: Schauspielerin Zendaya (22, "Greatest Showman") zeigte sich in einer lila Robe mit auffallenden goldgelben und schwarzen Elementen. Das elegante Kleid aus fließendem Satin von Ralph & Russo fiel neben der grellen Farbkombination und dem ungewöhnlichen und asymmetrischen Schnitt auch durch einen hohen Beinschlitz und breiten schwarzen Bändern auf, die seitlich von Schulter und Taille hinabhingen.