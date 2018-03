Verspielt in Rot - so erschien Yvonne Strahovski (35, "The Handmaid's Tale") auf dem Paley Fest in Beverly Hills. Der Serien-Star verzauberte in einem kurzen Dress in frühlingshafter Signalfarbe. Neben den großen Puffärmeln sorgte vor allem die raffinierte Rückenansicht für einen modischen Hingucker. Das schulterfreie Kleid besaß einen tiefen V-Ausschnitt am Rücken, den eine große, ebenfalls rote Schleife zierte.