Look des Tages Yvonne Catterfeld setzt auf Samt

Was für ein eleganter Auftritt! Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld (38, "Guten Morgen Freiheit") erschien zur Weltpremiere von "Tabaluga - Der Film" (Kinostart: 6. Dezember) am Sonntag in München in einem schmal geschnittenen Hosenanzug aus weinrotem Samt. Mit Farbe und Material bewies sie ihr Gespür für Modetrends. Zu dem auffallenden Zweiteiler kombinierte Catterfeld einen schlichten schwarzen Rolli und pinke Pumps.