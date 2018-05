Look des Tages Wow-Auftritt von Sara Sampaio

Wow, was für ein Auftritt! "Victoria's Secret"-Engel Sara Sampaio (26) war der Hingucker bei der gestrigen amfAR Gala in Cannes. In ihrem One-Shoulder-Dress von Elie Saab zeigte die gebürtige Portugiesin viel nackte Haut. Besonderes Highlight der Metallic-Blau glitzernden Robe: der Mega-Beinschlitz, der gerade noch so unterhalb des Slips endete.