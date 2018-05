Look des Tages Veronica Ferres strahlt in Rot

Dieser machte auffällige Accessoires so gut wie überflüssig. Ferres entschied sich daher lediglich für eine dezente Uhr am Handgelenk, eine funkelnde Hard Clutch sowie schlichte, goldfarbene Zehen-Sandalen. Passend zum Outfit leuchteten ihre Fußnägel in feurigem Rot. Zurückhaltender war das Make-up: Ihre grünen Augen wurden durch schwarze Mascara zum Vorschein gebracht, auf Wangen und Lippen lag ein leichter Roséton. Ihre Haare hatte die Schauspielerin in große, offene Locken frisiert. (Feuriger Hingucker: Mit diesem Abendkleid gelingt Ihnen der perfekte Auftritt garantiert)