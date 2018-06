Look des Tages Veronica Ferres im Cowgirl-Fransen-Look

Mit einem schwarzen Fransen-Kleid und Nietenboots schritt Schauspielerin Veronica Ferres (53, "Unter deutschen Betten") über den roten Teppich zur Semi-Final Round of Judging, der zweiten von drei Abstimmungsrunden für die diesjährigen International Emmy Awards, die am Freitagabend in Berlin stattfand. Die Veranstaltung dient der Vorauswahl zur Nominierung für den internationalen Fernsehpreis, der im November in New York vergeben wird. Für diesen Anlass wählte Veronica Ferres ein betont legeres Outfit im Cowgirl-Look.