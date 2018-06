Look des Tages Vanessa Morgan im roten Pailletten-Dress

Pinkfarbene Haare und eine Lederjacke der Southside Serpents, so kennt man Vanessa Morgan (26) aus der US-Serie "Riverdale" eigentlich. Doch bei den MTV Movie und TV Awards in Santa Monica, Kalifornien, zeigte die Toni-Topaz-Darstellerin nun eine ganz andere Seite von sich. Sie erschien in einer schillernden, langärmeligen Abendrobe mit verführerischem V-Ausschnitt und hohem Beinschlitz. Das bodenlange Pailletten-Dress in sinnlichem Rot schmiegte sich in angedeuteter Wickeloptik eng an den Körper der 26-Jährigen an und ließ sie im Blitzlicht der Fotografen regelrecht strahlen.