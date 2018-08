Look des Tages Vanessa Hudgens: Elegant in Rüschen

In einem atemberaubenden Kleid überzeugte US-Schauspielerin Vanessa Hudgens (29, "High School Musical") bei der Premiere ihres neuen Films "Dog Days" in Los Angeles. Sie trug ein mauve- und roséfarbenes Ballkleid, das ihre gute Figur perfekt in Szene setzte. Die trägerlose Bustier-Robe war am Rock mit Rüschen verziert und hatte eine lange, elegante Schleppe, die ebenfalls in Rüschen auslief. Einen Blick auf ihre Beine konnten Fans und Fotografen dank des transparenten Stoffs erhaschen.