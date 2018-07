Look des Tages Toni Garrn zeigt Figur in Lila

Es muss nicht immer eine pompöse Robe sein! Das bewies Toni Garrn (26, "You Are Wanted") mit Bravour auf der "Vogue Fashion Party" in Berlin. Das deutsche Model wählte für die Veranstaltung der Fashion Week ein hautenges Tube-Kleid in strahlend hellem Lila, das Garrns Figur perfekt betonte. Der Stretch-Stoff setzte sich aus einzelnen Streifen zusammen, die im Oberteil dünner gehalten waren. Schmale Träger zogen sich in U-Form über das Dekolleté.