Look des Tages Tiffany Haddish setzt auf Lingerie-Style

Tiffany Haddish (38, "Girls Trip") warf sich für die "City of Hope Spirit Of Life Gala" in Santa Monica in ein aufregendes Abendkleid. Die im oberen Teil schmal geschnittene Robe aus silbernem Pailletten-Stoff bekam durch die schwarzen Zierstreifen und Spitzen-Applikationen an der Taille einen besonderen Sex-Appeal.