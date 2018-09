Look des Tages Thandie Newton ganz elegant

Thandie Newton (45, "Solo: A Star Wars Story") hat bei den Emmy Awards 2018 den Preis als "Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie" gewonnen. Den Preis nahm der "Westworld"-Star in einer leuchtend rosafarbenen Robe von Brandon Maxwell entgegen, die erst vor Kurzem bei der New York Fashion Week auf dem Laufsteg präsentiert worden war. Besonderer Hingucker des enganliegenden One-Shoulder-Kleids: Der rechte Ärmel verwandelte sich zum Boden hin in eine lange Schleppe.