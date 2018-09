Look des Tages Tara Reid strahlt im blauen Ballkleid

US-Schauspielerin Tara Reid (42, "Sharknado") strahlte in ihrem blauen Ballkleid bei den "Daytime Hollywood Beauty"-Awards in Los Angeles. Die One-Shoulder-Robe reichte bis zum Boden und war an der Taille eng geschnitten. Außerdem bezauberte das Kleid durch ein Blumenmuster und goldene Pailletten. Der Rock bestand aus Tüll und sorgte für einen glamourösen Prinzessinnen-Look.