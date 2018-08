Look des Tages Stephanie Beatriz verführt in Rot

In diesem Kleid waren Stephanie Beatriz (37, "Brooklyn Nine-Nine") zahlreiche Blicke sicher. Die US-Schauspielerin mit argentinischen Wurzeln erschien zur Verleihung der Imagen Awards in Los Angeles in einer bodenlangen Robe in leuchtendem Rot. Dabei zeigte sie nicht nur an den Schultern ein wenig Haut. Besonders der große Schlüsselloch-Ausschnitt, der der Schauspielerin bis auf Taillenhöhe reichte, ließ tief blicken. Ergänzt wurde der sinnliche Look unter anderem durch ein rotes Taillenband, das mittig geknotet war.