Look des Tages Stella Maxwell im lässigen Jumpsuit

Sie hat definitiv die Hosen an! Model Stella Maxwell (28) war der Hingucker bei den Green Carpet Fashion Awards, die am Sonntag in Mailand verliehen wurden. Sexy und trendsicher zugleich präsentierte sie sich in einem schulterfreien Jumpsuit mit Bustier-Oberteil und weiten, hochgekrempelten Hosenbeinen. Verziert war der Einteiler mit silbernen Pailletten, die in Form kleiner Rechtecke sowie als Zierstreifen an den seitlichen Hosenbeinen angebracht waren. Besonderer Clou waren aber die dunklen Nähte, mit denen grafische Muster auf dem weißen Grundstoff entstanden. Ein breiter Gürtel aus dem gleichen Material unterstrich den Lässig-Look.