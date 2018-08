Look des Tages Stefanie Giesinger im kleinen Schwarzen

Bloggerin und "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Stefanie Giesinger (21) hat definitiv ein Händchen für stylische Looks. Jetzt hat das Model bei der Premiere ihres ersten Films "Asphaltgorillas" in Berlin auf dem Red Carpet erneut einen schicken Auftritt absolviert. In einem kurzen schwarzen Mini-Kleid mit grauen Tupfen aus dem Hause Yves Saint Laurent brachte Giesinger ihre schlanke Figur perfekt zur Geltung. Der hochgeschlossene Kragen und die langen Ärmel gaben dem Kleid einen schicken Touch.