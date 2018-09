Look des Tages Sonequa Martin-Green im Knaller-Outfit

Beim Schmuck hielt sich der "The Walking Dead"-Star an das Motto "Diamonds are a girl's best friend" und trug passend zu dem farbintensiven Kleid ein Armband sowie schulterlange Ohrringe aus lila Steinen. Die dunklen Haare hatte die 33-Jährige zu einer Krone geflochten. Und auch beim Make-up setzte Martin-Green auf knallroten Lippenstift und lila Lidschatten.