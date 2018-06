Look des Tages Serien-Star Annie Wersching in Knallgelb

Bei den 44. Saturn Awards in Los Angeles strahlte Annie Wersching (41) mit dem Kamerablitzlicht um die Wette. Aus gutem Grund: Nur wenige Stunden zuvor hatte der "The Vampire Diaries"-Star die dritte Schwangerschaft verkündet. In einem zitronengelben Abendkleid des bahrainischen Designerlabels Noon by Noor zeigte die Schauspielerin, wie elegant Umstandsmode sein kann. Das farbintensive Dress legte den Fokus durch kurze Puffärmel sowie einen tiefen V-Ausschnitt und dezente Stickereien zwar auf den Oberkörper der 41-Jährigen, sie selbst präsentierte jedoch stolz ihre kleine Babykugel.