Look des Tages Selena Gomez im sommerlichen Zweiteiler

Bei diesem Anblick kommt ganz sicher die Sonne raus. Auf der "Hotel Transsilvanien 3"-Premiere in Kalifornien verzauberte Selena Gomez (25, "Wolves") am Samstag in einem modischen Zweiteiler. Das Bustier mit leichtem Herzausschnitt und breiten Trägern reichte der Sängerin bis auf Taillenhöhe. Der knöchellange, glockenförmige Rock setzte nur wenig unterhalb des Bustiersaums an, ließ jedoch ein wenig gebräunte Haut durchblitzen. Vor allem der angesagte Blumendruck in hellen Blautönen machte das sonst eher schlichte Outfit zu einem sommerlichen Hingucker.