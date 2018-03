Weiß, Blau oder Grau? "Prison Break"-Darstellerin Sarah Wayne Callies (40) kombinierte alle drei Farben miteinander und kam zur Premiere der zweiten Staffel der Science-Fiction-Serie "Colony" in einem Kleid im Metallic-Look. Das seidene Dress hatte Cut-outs an den Schultern und war am Dekolleté mit goldenen Strass-Mustern verziert. Ein dunkelblauer Gürtel schmeichelte ihrer Taille und ließ das Kleid in einen Plissee-Rock mit zarten Fransen am Saum übergehen.