Look des Tages Sarah Jessica Parker im roten Ballkleid

Sarah Jessica Parker (53) gilt seit ihrer Kultrolle in der US-Serie "Sex and the City" als Fashion-Ikone. Auf der Ballett Fashion Gala am Donnerstag in New York bewies sie einmal mehr ihr fantastisches Gespür für Mode und erschien an der Seite von Ehemann Matthew Broderick (56) in einer pompösen Abendrobe auf dem roten Teppich. Der rote, bodenlange Seidenstoff glänzte im Blitzlichtgewitter und endete in einem ausladenden Ballonrock. Ein besonderer Hingucker waren die Puffärmel sowie der durchsichtige schwarze Stoff an den Ärmeln und Rücken.