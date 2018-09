Look des Tages Sarah Jessica Parker funkelt in Blau

Dass Sarah Jessica Parker (53, "Sex and the City") sich mit Mode auskennt, ist mittlerweile wirklich kein Geheimnis mehr. Auch beim Deauville American Film Festival in Frankreich stellte sie ihr Modebewusstsein einmal mehr unter Beweis: Die Schauspielerin trug ein dunkelblaues, glitzerndes Abendkleid mit Trompetenärmeln, das nur auf den ersten Blick gewöhnlich wirkte. Denn die tiefausgeschnittene Robe gab nicht nur den Blick auf ihren schwarzen Spitzen-BH frei, sondern setzte die Figur der "Carrie Bradshaw"-Darstellerin auch durch diverse weitere Kleinigkeiten hervorragend in Szene.