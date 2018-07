Look des Tages Sarah Jayne Dunn in Safrangelb

Von wegen Safran steht nur Brünetten! Die britische Schauspielerin Sarah Jayne Dunn (36, "The Dark Knight") trat bei der Weltpremiere des Animationsfilms "Thomas and friends: Big World! Big Adventures!" am Sonntag in London den eindeutigen Gegenbeweis an. Sie erschien in einem eng geschnittenen Off-Shoulder-Minikleid in der Knallfarbe Safrangelb. Als besonderer Clou umspielten zwei Volants die Schulterpartie der Blondine. Farblich passend kombinierte sie zu dem Outfit mittelbraune Wildleder-Riemchen-Pumps mit Keilabsatz.