Look des Tages Sarah Drew im knallroten Einteiler

US-Schauspielerin Sarah Drew (38, "Grey's Anatomy") brachte mächtig Farbe ins Spiel, als sie in einem knallroten Einteiler über den roten Teppich der vorweihnachtlichen "It's A Wonderful Lifetime"-Auftaktveranstaltung in Los Angeles lief. Der besondere Clou des armfreien Overalls war der Schnitt. Während der obere Teil enganliegend und elegant war, überraschte der untere Teil durch einen raffinierten Beinschlitz, der den Blick auf Hosenbeine freigab - mit geschlossenen Beinen wirkte dieser Teil dagegen wie ein bodenlanger Rock.