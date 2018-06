Look des Tages Sandra Bullocks schillernder Auftritt

Bei der Premiere von "Ocean's 8" (Dt. Kinostart 21. Juni) in London gestern Abend stahl Sandra Bullock (53, "Selbst ist die Braut") allen die Show. Ihr bunt-gestreifter Pailletten-Jumpsuit von Designer Zuhair Murad war nicht nur durch sein glitzerndes Farbenspiel ein Hingucker, sondern auch das tief ausgeschnittene Dekolleté zog die Blicke auf sich. In der Hüfte wurde der Jumpsuit mit einem breiten Band zusammengebunden und diente so als idealer Kontrast zu den weit ausgestellten Beinen im 70er Look.