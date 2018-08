Look des Tages Ruby Rose strahlt in Gelb

Aus der Netflix-Serie "Orange Is the New Black" kennt man Ruby Rose (32) in langweiliger Gefängnis-Kleidung. Bei der Premiere ihres neuen Films "Meg", der am 9. August in Deutschland anläuft, stahl sie nun in einem schicken Outfit allen die Show. Die Schauspielerin trug ein bodenlanges, gelbes Neckholder-Kleid, das asymmetrisch über ihren Oberkörper verlief. Der sexy Schnitt gewährte einen Blick auf einen Teil ihres Bauchs, die Schultern und die Arme, so dass auch die vielen Tattoos der gebürtigen Australierin zu sehen waren.