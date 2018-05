Look des Tages Romee Strijd setzt auf Plissee

Für die Fotografen am roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes legte Romee Strijd (22) ihr schönstes Lächeln auf. Aber auch das Outfit des "Victoria's Secret"-Engels konnte überzeugen. Gekonnt posierte sie in einer metallisch-blauen Abendrobe, die glamourös im Blitzlicht funkelte. Der plissierte Stoff verlief in breiten Trägern hinab zur Taille und formte einen extra tiefen V-Ausschnitt. Ergänzt wurde das aufregende Dress von zwei Diamant-Riemen, die unter der Brust und auf Taillenhöhe für weitere Hingucker sorgten.