Look des Tages Rita Ora als Lady in Red

Normalerweis ist sie für ihre verrückten Outfits bekannt. Doch dieses Mal legte Rita Ora (27, "Girls") einen klassisch eleganten Auftritt auf der Gala "A' Game To A City Of Hope" in Los Angeles hin. Die Musikerin entschied sich für eine atemberaubende Prada-Robe in hellem Rot. Das farbenfrohe Kleid umspielte ihre Figur und endete in einer kleinen Schleppe. Besonders raffiniertes Detail: Der rückenfreie Schnitt des Kleides mit dünnen Trägern gab den Blick auf Rita Oras zahlreiche Tattoos auf ihrem Rücken preis.