Look des Tages Rebecca Ferguson im Glitzer-Kleid

Am Freitag feierte der neue Streifen "Mission: Impossible - Fallout" Premiere in London. Neben Hauptdarsteller Tom Cruise (56) strahlte besonders Co-Star Rebecca Ferguson (34) in einem glitzernden Mini-Kleid auf dem roten Teppich. Die schwedische Schauspielerin trug ein schimmerndes Pailletten-Kleid in Schwarz und Gold mit langen Ärmeln.