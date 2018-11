Look des Tages Prinzessin Beatrice glitzert

Außer filigranen Ringen und kleinen Ohrsteckern verzichtete die britische Prinzessin auf weiteren Schmuck. Die Mohnblume, die sie ans Kleid gesteckt hatte, soll an die gefallenen Soldaten der Weltkriege erinnern, wie es in Großbritannien im November üblich ist. Ihre Haare trug die 30-Jährige offen in elegante Wellen gelegt. Eine schwarze Clutch, die im Scheinwerferlicht schimmerte, rundete ihr Outfit ab.