Look des Tages Penélope Cruz im türkisen Traumkleid

Bei der Premiere ihres neuen Films "Loving Pablo" stahl Schauspielerin Penélope Cruz (44, "Vicky Christina Barcelona") an der Seite von Ehemann Javier Bardem (49), der in dem Drama ihren Liebhaber Pablo Escobar spielt, allen die Show. In ihrer türkisfarbenen, enganliegenden One-Shoulder-Satinrobe mit seitlichem Beinschlitz samt dezenter Raffung glänzte sie auf dem roten Teppich in West Hollywood.