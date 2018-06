Look des Tages Penélope Cruz im engen Flamenco-Dress

Beim Polo-Event von Veuve Clicquot in New Jersey zeigte Schauspielerin Penélope Cruz (44, "Vicky Cristina Barcelona") durch ihr Outfit ihre spanischen Wurzeln. Die 44-Jährige trug ein eng anliegendes Kleid, das durch weite Rüschen ab dem Knie und an den Ärmeln an ein feuriges Flamenco-Dress erinnerte. Neben dem gewagten Schnitt bestach das weiße Kleid mit einem auffälligen Muster aus schwarzen und blauen Punkten. Ein tiefer Rundhalsausschnitt setzte das Dekolleté der Spanierin perfekt in Szene.